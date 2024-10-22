IT-эксперт Муртазин исключил отказ от смартфонов и возвращение к кнопочным телефонам

В современном мире нет тенденции к возвращению к кнопочным телефонам, напротив, наблюдается повсеместный отказ от них. Такими мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделилися ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он отметил, что сейчас некоторые отказываются от кнопок даже тогда, когда это не нужно. Например, когда речь идет о дорогих и современных моделях гаджетов. Кроме того, такая тенденция замечена даже в лифтах. Новые модели подразумевают отказ от кнопок в пользу сенсоров.

Наконец, Муртазин отметил, что смартфон аккумулирует много форм общения: от текста до видео. Поэтому возврат к кнопочным телефонам, которые позволяют только голосовую коммуникацию, маловероятен.