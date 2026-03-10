IT-эксперт Геллер рассказал, что регулярное обновление ОС может предотвратить заражение смартфона вирусами

IT-эксперт рассказал, какие меры помогут защитить смартфон от вредоносного программного обеспечения. По словам Артема Геллера, регулярное обновление операционной системы может предотвратить заражение устройства вирусами. Об этом написал NEWS.ru .

Разработчики ОС в каждом новом обновлении закрывают уязвимости, обнаруженные в предыдущих версиях. Своевременная установка таких апдейтов позволяет устранить потенциальные угрозы и защитить устройство от атак злоумышленников, сообщила Neva.Today.

Геллер рекомендует загружать приложения исключительно из официальных источников, таких как встроенные магазины приложений. Также он призывает не игнорировать предупреждения системы безопасности при установке программ. Если смартфон «сомневается» в безопасности приложения, не стоит рисковать и полагаться на случай.

Ранее управление МВД РФ по борьбе с киберпреступлениями сообщило о масштабной схеме мошенничества. Вредоносное ПО, замаскированное под безобидные приложения, заразило не менее 25 миллионов Android-устройств. Программы в скрытом режиме имитировали посещения сайтов и накручивали рекламный трафик без ведома владельцев смартфонов.