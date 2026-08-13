IT-эксперт Геллер объяснил, как вернуть удаленные приложения на iPhone

Главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер сообщил, что владельцы iPhone могут восстановить ранее скачанные приложения или добавить на экран ярлыки сервисов, передает «Абзац» .

Геллер отметил, что приложения, которые уже были установлены с этого аккаунта Apple ID, можно восстановить. Пользователи также могут добавить на домашний экран iOS вкладку нужного сайта и пользоваться сервисом через браузер.

Для загрузки старых версий программ эксперт предложил использовать компьютерные утилиты, в том числе iMazing. Такие программы позволяют скачать приложение из App Store или извлечь его из локальной резервной копии, пишет sibdepo.

По словам Геллера, Apple удаляет российские приложения в рамках санкционной политики, а предсказать следующие блокировки невозможно. В зоне риска могут оказаться разные сервисы, однако для банковских и платежных приложений компании иногда предлагают альтернативные способы установки.