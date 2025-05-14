IT-эксперт Аржаков развеял миф о необходимости обновлять ПК раз в три года

IT-эксперт кафедры киберспорта Университета «Синергия» Даниил Аржаков развеял миф о необходимости обновлять персональный компьютер раз в три года. Об этом сообщил News.ru .

По его словам, старый компьютер или ноутбук вполне пригоден для запуска современных игр на максимальных графических настройках, если подойти к вопросу рационально.

«Большинство популярных игр, включая массовые онлайновые проекты вроде World of Tanks или War Thunder, оптимизированы так, чтобы запускаться даже на оборудовании пяти-семилетней давности», — заявил специалист.

Он добавил, что при правильном уходе за техникой — чистке от пыли, контроле охлаждения и обновлении драйверов — она остается актуальной без лишних затрат. Аржаков также пояснил: разработчики стремятся оптимизировать игры под доступные конфигурации, чтобы привлечь больше игроков.