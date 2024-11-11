IT-чемпионат по программированию завершился в Москве

В Москве завершился IT-чемпионат по программированию True Tech Champ, в котором приняли участие более 12,5 тысячи человек. Целью турнира была поддержка молодых талантов и популяризация отрасли среди молодежи.

Чемпионат прошел в смешанном формате. Отборочные этапы проходили онлайн, а финальный, в который прошли более 250 лучших из лучших, состоялся очно. На глазах у зрителей участники соревнований решали задачи на время и писали коды для роботов, чтобы те могли как можно быстрее выбраться из лабиринта.

«Мы участвуем в таких соревнованиях, во-первых, потому что мы надеемся на победу, во-вторых, для того чтобы держать себя в тонусе, развиваться, получать какие-то новые навыки», — рассказал один из участников.