Инженеры ускорили интернет в небоскребах Москва-Сити

Сотрудники «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру в Москва-Сити. Инженеры усилили сеть в «Северной башне» и обеспечили дополнительное покрытие в офисном комплексе iCity. Теперь сотрудники и посетители делового кластера могут пользоваться интернетом даже в часы высокой нагрузки на сеть.

Базовая станция внутри комплекса iCity поддерживает сразу несколько частотных диапазонов и равномерно распределяет сигнал внутри здания. Скорость передачи данных достигает 154 мегабит в секунду. Этого достаточно, чтобы быстро загружать документы и презентации, проводить видеоконференции и пользоваться онлайн-сервисами в Москва-Сити.

Еще один масштабный этап модернизации провели в «Северной башне». Инженеры добавили дополнительные емкости LTE в среднечастотных диапазонах, обновили оборудование базовых станций и перераспределили часть частотного ресурса из сети 3G в пользу 4G. Специалисты разделили сектор сети на одном из участков, чтобы эффективнее обслуживать пользователей при высокой нагрузке. Средняя скорость мобильного интернета в разных частях комплекса достигает 144 мегабит в секунду.

По словам директора по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимура Фахрутдинова, высотная застройка требует особого подхода к организации мобильной связи.

«Сигналу необходимо одновременно охватывать десятки этажей, преодолевать стеклянные и металлические конструкции фасадов и выдерживать высокую концентрацию пользователей в офисах и общественных пространствах. Москва-Сити продолжает расти и становится все более плотным с точки зрения и застройки, и нагрузки на сеть, поэтому мы стараемся своевременно модернизировать оборудование, чтобы гости и сотрудники офисов всегда оставались на связи», — отметил Фахрутдинов.