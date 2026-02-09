Инновационный антифриз для китайских автомобилей разработали в России

Инновационный антифриз G-Energy Antifreeze OAT 40, рассчитанный на китайские автомобили, появился в продаже в России. Он выполняет свои задачи в морозы до -40 градусов, а менять его нужно реже — каждые пять лет или 250 тысяч километров.

Новый продукт подходит для всех видов техники. В основу легла OAT-технология на базе органических компонентов. Производить его будут на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине, способном выпускать в год до 138 тысяч тонн продукции более 300 наименований.

«Наши производственные и научные мощности позволяют создавать самые современные продукты под любые запросы рынка», — подчеркнул гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

По его словам, компания может закрыть потребности любого парка техники.