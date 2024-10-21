Инновации в сфере отечественного программного обеспечения представили в Сочи

Финансовый сектор в России ускоряет переход на отечественные IT-платформы. Инновации в этой отрасли представили в Сочи на форуме «Финополис-2024».

«Финансовая индустрия в России — это, несомненно, лидер как по цифровизации, причем и в стране, и в мире, так и по инструментам импортозамещения. <…> Этому способствовали и конкурентная среда, и необходимость банков использовать гибкие, современные, быстроменяющиеся IT-инструменты», — заявил управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора Холдинга T1 Кирилл Булгаков.

Он добавил, что крупнейшие игроки рынка активно разрабатывают необходимый софт, при этом инструменты для этого крайне востребованы. Получившиеся решения успешно внедряют в отечественных банках, что говорит об их эффективности. Российские платформы помогают автоматизировать процессы, обеспечивая высокую производительность и безопасность данных.

Форум состоялся с 16 по 18 октября. Его организатором выступил Центробанк в партнерстве с крупнейшими IT-компаниями.