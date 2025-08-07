Импортозамещенную магистральную линию связи запустили в Хабаровском крае

МегаФон запустил новую линию связи на основе отечественных DWDM-мультиплексоров между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Длина коммуникационного канала превысила 400 километров, он позволит обеспечить скорость передачи данных до 100 гигабит в секунду.

Технология DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) дает возможность значительно увеличить пропускную способность оптических линий за счет передачи множества каналов на разных длинах волн по одному волокну.

При этом инженеры МегаФона столкнулись со сложностями из-за неоднородности волокон на участке. Чтобы реализовать проект, вместе с производителями оборудования — компанией T8 — они провели уникальные расчеты, которые позволили организовать высокую скорость передачи данных на всей кабельной трассе.

Кроме того, сохраняется возможность масштабирования системы до скорости в 800 гигабит в секунду.

«Мы продолжим последовательно внедрять это решение и в других частях магистральной сети по всей стране, что позволит нам укреплять надежность инфраструктуры и нарастить технологическую независимость», — отметил директор по развитию транспортной сети оператора Андрей Криштофович.

Замгендиректора T8 по коммерции Ольга Янчевская добавила, что для компании это стало не просто вызовом, а прямым запросом на требования отрасли.

«Такие проекты особенно интересны для нас с технической стороны: они требуют высокой точности в расчетах и соответствия самым строгим требованиям к производительности и надежности оборудования», — подчеркнула она.