Импортозамещение в редких смазочных материалах помогает попасть в топ

«Газпром нефть» вошла в лидеры нефтегазовых компаний российского медиапространства по версии аналитической системы «СКАН-Интерфакс». Одной из причин устойчивого медиаинтереса стало развитие высокотехнологичного направления в компании — собственного производства белых масел.

Ранее до 80% белых масел в Россию завозилось из-за рубежа, а внутреннее производство было минимальным. Сегодня благодаря созданию полного цикла на базе Омского завода смазочных материалов ситуация кардинально изменилась. Это стало важным шагом к технологической независимости таких отраслей, как фармацевтика, медицина, косметология и пищевая промышленность.

«Выпуск такой продукции — технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Учитывая широкий круг сфер применения белых масел, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске — важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики», — заявил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

По словам главы компании, уже к концу 2025 года компания обеспечит более 30% потребностей российского рынка белых масел. Производство основано на современных технологиях глубокой очистки и молекулярного преобразования, что гарантирует стабильное качество и безопасность продукции.