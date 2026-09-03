ИИ‑сервис для обработки фото и создания подарков запустили в «Одноклассниках»

В «Одноклассниках» заработал ИИ-сервис для создания виртуальных подарков и обработки снимков. Любой желающий теперь может «оживлять» и стилизовать загруженные кадры. Финальные изображения подходят для оформления профиля.

Создание персональных изображений доступно в привычных сценариях платформы. Согласно внутренним данным «Одноклассников», к ИИ-аватарам пишут уже в 1,5 раза больше комментариев, чем к обычному обновлению фото.

Сервис запустили, поскольку пользователям важны простые инструменты для самовыражения и поздравлений — особенно в праздники, когда растет активность и появляется больше поводов, чтобы пообщаться. Набор механик для работы с изображениями планируют развивать и расширять — как для оформления профиля, так и для общения.

Ранее стало известно, что в «Одноклассниках» запустили «Народный учебник». Более шести тысяч пользователей соцсети поделились своими главными уроками в жизни.