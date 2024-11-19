ИИ-разработчик Шихалиев заявил, что человечество подошло к точке глубокого переосмысления роли нейросетей

В настоящее время человечество подошло к той точке, в которой крайне важно переосмыслить роль искусственного интеллекта в современных реалиях. Об этом в пресс-центре НСН рассказал основатель и гендиректор компании «Майндсэт», ИИ-разработчик Фрэнк Шихалиев.

По его словам, пока остается много непонятных моментов, касающихся психологических аспектов. Все это област, которые еще нужно изучать, чтобы правильно трактовать и выстраивать процессы.

«Мы переходим от технического взаимодействия к более глубокому взаимодействию и переосмыслению, как вообще ИИ влияет на человека», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что также есть ряд этических вопросов, которое предстоит решить. В частности, считать ли ИИ соавтором текста при его использовании.