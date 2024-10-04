Идеи и проекты в сфере нефтехимии представили на VII Научно-технической конференции

Олег Сингареев
Фото: Олег Сингареев

«Газпромнефть — смазочные материалы» организовала VII Научно-техническую конференцию, на которой собрались студенты и ученые из разных российских регионов. Докладчики представили новаторские идеи в сфере промышленного производства.

Конференция входит в стратегию компании по развитию потенциала сотрудников. Участники обмениваются опытом и представляют проекты, многие из которых впоследствии воплощаются в жизнь и повышают эффективность отрасли.

В этом году среди проектов были представлены, в частности, идеи разработки авиационных смазочных материалов по новым рецептурам и предложения по использованию нефтехимической продукции при игре в боулинг.

Олег Сингареев
Фото: Олег Сингареев

«Мы поощряем инициативность и готовы помочь превратить даже самые смелые идеи в реальные проекты. Все предложения тщательно рассматривают и оценивают команды экспертов», — подчеркнул гендиректор компании Анатолий Скоромец.

По его словам, число участников и новаторство конкурсных работ повышаются год от года, а инициативные сотрудники благодаря этому получают мотивацию для дальнейшего роста.

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