Идеи и проекты в сфере нефтехимии представили на VII Научно-технической конференции

«Газпромнефть — смазочные материалы» организовала VII Научно-техническую конференцию, на которой собрались студенты и ученые из разных российских регионов. Докладчики представили новаторские идеи в сфере промышленного производства.

Конференция входит в стратегию компании по развитию потенциала сотрудников. Участники обмениваются опытом и представляют проекты, многие из которых впоследствии воплощаются в жизнь и повышают эффективность отрасли.

В этом году среди проектов были представлены, в частности, идеи разработки авиационных смазочных материалов по новым рецептурам и предложения по использованию нефтехимической продукции при игре в боулинг.