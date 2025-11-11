ИБ-эксперт Курочкин счел маловероятным сценарий с полным отключением интернета в РФ
Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин прокомментировал «Москве 24» идею полного отключения интернета в России, подчеркнув бессмысленность подобного шага.
Специалист указал на теоретическую возможность соответствующего сценария, при этом отметив иной курс России.
«Мы запрещаем отдельные ресурсы, которые, по мнению надзорных органов, наносят вред гражданам и детям в частности», — напомнил эксперт.
Курочкин счел маловероятным отключение интернета в России, так как под запрет попадают именно вредоносные ресурсы. Он также сообщил, что граждане РФ редко используют западные сервисы.