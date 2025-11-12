ИБ-эксперт Горелкин призвал родителей объяснять детям правила цифровой гигиены

Для защиты детей в виртуальных пространствах родителям следует ознакомить их с базовыми принципами цифровой гигиены. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, необходимо разъяснить важность подачи жалоб на некорректное поведение пользователей и отказа от общения с неизвестными людьми.

«Теоретически нежелательные элементы могут встретиться где угодно», — напомнил специалист.

Горелкин отметил необходимость выхода из сомнительных игровых сессий и смены игры в целом, если наблюдаются признаки агрессивного поведения. Лишь в ситуациях серьезного преследования подключается техническая поддержка или администраторы игрового сообщества.