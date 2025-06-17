Хакеры впервые протестировали в России вирус SuperCard

Компания F6: хакеры начали тестировать в РФ вредоносное ПО для кражи данных карт

Испытав вредоносное программное обеспечение SuperCard в Италии, хакеры переключились на Россию. С его помощью они крадут данные банковских карт, сообщил ТАСС представитель компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6.

SuperCard — это разновидность программы для анализа NFC-трафика NFCGate, которая распространялась в России с августа 2024 года, заразила более 175 тысяч устройств на Android и нанесла ущерб на 432 миллиона рублей.

Новый вирус отличается от аналогов структурой кода и функциональными возможностями, но в целом действует так же — перехватывает NFC-трафик, завладевает данными банковских карт и крадет деньги.

В апреле платформу, через которую распространялся SuperCard, обнаружили в Италии. Первые случаи заражения в России специалисты F9 зарегистрировали в мае.

«Лаборатория Касперского» предупредила об угрозе со стороны хакерской группировки Librarian Ghouls. Ее участники по ночам атаковали устройства сотрудников предприятий и вузов.