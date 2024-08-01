Хакеры устроили почти 70 кибератак на объекты Олимпиады-2024 в Париже

Премьер Франции Атталь заявил о 68 кибератаках с начала Олимпиады-2024

Во Франции с 26 июля зафиксировали 68 кибератак, связанных с Олимпийскими играми. Премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил на полях встречи с членами правительства, что хакеров удалось вовремя остановить, сообщила Le Figaro .

«Все эти 68 кибератак, включая две, непосредственно направленные на ресурсы олимпийских объектов, были своевременно выявлены и предотвращены», — сказал он.

Атталь уточнил, что 25 июля хакеры пытались взломать системы спортивного комплекса Берси и парка Ла-Виллет. Большинство случаев отнесли к атакам низкой интенсивности типа DDoS. Ни одно киберсобытие, по заверениям властей, не отразилось на церемонии открытия Игр и соревнованиях.

В июне за одну ночь хакеры взломали аккаунты нескольких российских звезд на музыкальном сервисе Spotify. Пострадали Shaman, Soda Luv, Yanix, Полина Гагарина и Слава Марлоу.