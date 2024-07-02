График создания российской орбитальной станции утвердили в Роскосмосе

Запуск первого модуля Российской орбитальной станции станции запланировали на 2027 год. Эту дату установили в утвержденном графике, которую подписал генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и 19 руководителей предприятий, задействованных в строительстве станции. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Документ утвердил даты проектирования и изготовления всех модулей станции, а также пилотируемого транспортного корабля нового поколения, ракет-носителей и объектов космической инфраструктуры.

Всего до 2030 года на орбиту выведут четыре модуля, которые станут основой станции. В них вошли научно-энергетический блок, универсальный узловой модуль, шлюзовая и базовая части.

В последующие три года к станции пристыкуют еще два целевых модуля. Общий объем финансирования проекта составит 608,9 миллиарда рублей.

О создании новой российской орбитальной станции, которая заменит МКС, чей срок использования подходит к концу, в Роскосмосе заговорили еще в 2020 году. Тогда же ракетно-космическая корпорация «Энергия» представила проект новой отечественной космической станции, состоящей из нескольких модулей.