Google откупился от обвинений в прослушивании пользователей
Google выплатит 68 млн долларов за незаконное прослушивание пользователей
Корпорация Google выплатит 68 миллионов долларов за урегулирования коллективного иска по обвинению в незаконной прослушке пользователей через встроенного голосового помощника. Об этом сообщило агентство Reuters.
Истцы заявили, что система Google могла активироваться без команды пользователя телефона и записывать разговоры. Записи якобы передавали партнерам корпорации или использовали для таргетированной рекламы.
Представители Google объяснили такие случаи ложными срабатываниями голосового помощника. В рамках урегулирования компания не станет публично признавать вину, а выплата компенсации позволит ей избежать более серьезного судебного разбирательства.
В иске также говорилось, что, когда пользователи отключают отслеживание активности в Сети и приложениях, Google все равно известно, чем именно пользуется и что просматривает человек.