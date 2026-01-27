Google откупился от обвинений в прослушивании пользователей

Корпорация Google выплатит 68 миллионов долларов за урегулирования коллективного иска по обвинению в незаконной прослушке пользователей через встроенного голосового помощника. Об этом сообщило агентство Reuters .

Истцы заявили, что система Google могла активироваться без команды пользователя телефона и записывать разговоры. Записи якобы передавали партнерам корпорации или использовали для таргетированной рекламы.

Представители Google объяснили такие случаи ложными срабатываниями голосового помощника. В рамках урегулирования компания не станет публично признавать вину, а выплата компенсации позволит ей избежать более серьезного судебного разбирательства.

В иске также говорилось, что, когда пользователи отключают отслеживание активности в Сети и приложениях, Google все равно известно, чем именно пользуется и что просматривает человек.