Главред Ferra.ru Сайкин высоко оценил технические решения Honor Magic V6

В апреле 2026 года на рынке появилось сразу несколько заметных технологических новинок, среди которых особое внимание привлек складной смартфон Honor Magic V6. Главный редактор Ferra.ru Игорь Сайкин положительно отозвался о технических решениях, реализованных в этой модели.

По его мнению, разработчикам пришлось пересмотреть компоновку материнской платы и системы охлаждения, чтобы добиться столь тонкого и изящного корпуса.

«Заявления об уменьшенной складке на экране — не маркетинг, новые шарнирные механизмы действительно позволяют распределять натяжение гибкой матрицы гораздо равномернее», — отметил эксперт.

Несмотря на все технологические достоинства, основным препятствием для покупки Honor Magic V6 остается его высокая стоимость. Тем, кто хочет получить схожие впечатления от использования складного устройства, но не готов тратить такую сумму, Сайкин рекомендовал обратить внимание на проверенную модель Honor Magic V3.