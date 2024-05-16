Глава НИИ «Вектор» Скорых анонсировал создание мобильных средств радиоэлектронного противодействия БПЛА | 360°

Технологии 16 мая 2024, 15:03 Глава НИИ «Вектор» Скорых анонсировал создание мобильных средств радиоэлектронного противодействия БПЛА

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Генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых заявил о разработке мобильных средств радиоэлектронного противодействия беспилотникам. Кроме того, организация продолжает совершенствовать комплекс радиоэлектронного подавления «Серп», сообщил RT.

По словам главы центра, сама система эффективно защищает промышленные и другие предприятия от атак дронов. Особенность устройства — возможность работать как в автоматическом режиме, так и в ручном.

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Скорых также отметил, что по мере необходимости специалисты проводят модернизацию изделий и расширяют диапазоны частот радиоэлектронного подавления.