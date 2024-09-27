Глава Якутии назвал проект АЭС малой мощности спасением для региона
Проект АЭС малой мощности позволит Якутии эффективно решать экономические проблемы без ущерба экологии. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на сессии «Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего».
По его словам, в Якутии очень много населенных пунктов, в которые сложно доставлять дизельное топливо. Запасы приходится создавать на два-три года вперед. Для дальнейшего развития региона нужна надежная система энергоснабжения.
«И с этой точки зрения проект атомных станций малой мощности — для нас это спасение. Спасение и возможность развиваться», — подчеркнул Николаев.
Он уточнил, что правительство республики вместе с «Росатомом» возводит в поселке Усть-Кульга первую в мире подобную станцию. В ее состав войдут два энергоблока мощностью по 55 мегаватт, обслуживать она в основном будет месторождения и арктические поселки. По мнению главы Якутии, введение в строй такого объекта позволит отодвинуть горизонты планирования на столетия вперед.
До 2042 года объекты атомной генерации малой мощности должны будут заработать еще в семи регионах. Это позволит развивать местный бизнес, промышленность и социальные институты.