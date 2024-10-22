Глава Фрязино высоко оценил производство смазочных материалов

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с представителями администрации посетил Московский завод «Газпромнефть — смазочные материалы», чтобы изучить, как делают нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Воробьев назвал комплексное развитие своего города приоритетной целью и поблагодарил компанию за содействие в этом.

«Наше партнерство с компанией является эталонным примером сотрудничества властей с бизнесом и позволяет объединять технологический, научный, человеческий потенциалы, а также создавать новые импульсы для развития территории», — заявил он.

Гендиректор компании Анатолий Скоромец рассказал, что завод постоянно и системно совершенствует технологии и процессы производства нефтепродуктов. Он отметил, что «Газпромнефть — смазочные материалы» вошла в пилотную группу нацпроекта «Честный знак».

«Возможности нашей площадки во Фрязине позволяют выпускать широкий спектр премиальных масел и обеспечивать потребности всех сегментов российского рынка. Кроме того, в ближайшее время на заводе будет внедрена уникальная система цифрового контроля качества», — заключил Скоромец.

Этот завод единственный в России, производящий смазочные материалы по полному циклу. На предприятии выпускают более 300 наименований различных масел для автомобилей, судов и промышленных агрегатов. Новые рецептуры разрабатываются на основе собственных базовых компонентов.