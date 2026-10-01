Генерал-майор Попов объяснил, что «Усы» на беспилотнике «Герань-4» нужны для более точного поражения целей

«Усы» на беспилотнике «Герань-4» нужны для более точного поражения заданных целей. Об этом «Газете.Ru» заявил генерал-майор Владимир Попов.

«Скорее всего, это антенная система. Это распределительная антенна для того, чтобы создавать или помеху соответствующую, или принимать какой-то сигнал от земли. Не исключено, что могут применять и в том числе систему наведения и корректировки огня по каким-то маячкам, по каким-то датчикам, которые уже установлены диверсионно-разведывательными группами нашими — ДРГ», — сказал военный.

Ранее он объяснил, как модернизированный Су-57 повлияет на ход СВО.