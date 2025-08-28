«Газпром нефть» нарастила добычу и переработку сырья с начала года

Компания «Газпром нефть» наращивает производство, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. Добыча нефти с начала года выросла до 65 миллионов тонн, а переработка — почти до 22.

В столичном регионе компания продолжает модернизировать Московский нефтеперерабатывающий завод. Сейчас оборудование обновили уже на 80%. Цель — добиться на предприятии безотходного производства и полной переработки нефти.

Кроме того, опыт столичных нефтяников по созданию замкнутого цикла водопотребления на предприятии распространили на Омский НПЗ. Там появился комплекс биологической очистки воды «Биосфера», позволяющий добиться чистоты в 99,9%.

Успешное расширение производственных мощностей обеспечивает компании возможность стабильного роста в условиях высокой волатильности.