Финалисты конкурса «Обгони пилота» сразились с Ладыгиным в виртуальной гонке

В Москве провели виртуальную гонку. Финалисты онлайн-конкурса «Обгони пилота» соревновались в скорости заездов с мастером спорта Кириллом Ладыгиным.

«Вы знаете, здорово сегодня собраться с болельщиками, с которыми можно посоревноваться. Есть возможность, во-первых, познакомиться и со мной, и с командой поближе, и попробовать свои силы на трассе, на которой мы будем выступать через неделю», — поделился Ладыгин.

Гоночные симуляторы установили на АЗС «Роснефти». На подобных тренажерах пилоты проходят трассы перед соревнованиями.

В виртуальной гонке и соревновании с пилотом приняли участие 10 человек. Но почувствовать себя частью команды может любой желающий. Для этого достаточно заехать на АЗС «Роснефть». Гоночные LADA заправлены премиальным топливом Pulsar-100 и маслом Rosneft Magnum Racing.

«Очень круто! Спасибо большое за возможность прокатиться реально как на спортивной машине, ощутить себя, получается, пилотом, гонщиком вообще спокойно», — поделился участник Артур Верижников.

Превзойти мастерство пилота Ладыгина, его результат — одна минута 43 секунды, никому не удалось. Самым близким к профессионалу стал участник Роман — одна минута 48 секунд. Но и проигравших не оказалось: каждый посетитель покинул АЗС с фирменным мерчем команды и яркими эмоциями.