Финал чемпионата по программированию состоялся в Москве

Финал чемпионата по программированию True Tech Champ состоялся в Москве. В него мечтали попасть 14 тысяч участников, но только 350 лучших из лучших смогли побороться за главный приз — более 10 миллионов рублей.

«Когда смотришь на ребят, понимаешь, что у нашей отрасли есть большое будущее», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Среди участников — школьники, студенты и действующие IT-специалисты. Здесь можно прокачать точность и логику, повысить мастерство и даже встретить будущих работодателей.

Чемпионат проходил в смешанном формате. Отборочные этапы — онлайн, а финальный — очно. Участники соревновались как в индивидуальном, так и в командном зачете.

«Это сильно отличается от хакатонов и чего-то подобного, потому что отбор проходят тысячи чемпионов и олимпиадников разных лет. На самом деле мы пропагандируем комплексный подход: одновременно с этим мы партнеры всероссийских олимпиад для школьников по программированию и искусственному интеллекту», — отметил генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

В финале состоялась битва роботов в гибридной реальности. Турнир состоится и в следующем году и уже ждет новых участников.