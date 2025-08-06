Фиджитал-комплекс русского бильярда представили на «Территории будущего. Москва 2030»

Первый в мире фиджитал-комплекс для игры на русском бильярде представили на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Разработали его специально для Дома русского бильярда, который недавно открылся в реконструированном клубе фабрики «Свобода» на Вятской улице.

Система умеет предсказывать последствия ударов, выдавать хайлайты в режиме реального времени и давать подсказки игрокам. Кроме того, она позволяет тренироваться по сценариям на основе реальных игровых случаев и играть против бильярдистов в других городах, а также собирает статистику.

«Ты подходишь к столу, берешь кий — и на сукне появляется проекция: какой шар проще всего забить, куда целиться, какой будет отскок. А в следующем обновлении, как в компьютерной игре, появится подсказка, с какой силой нужно бить. Комплекс показывает всю статистику: сколько ударов сделал, какой процент был удачным. Тренеры могут подключаться удаленно, видеть показатели, давать советы. Все в режиме реального времени. А еще теперь можно играть партии с людьми в других городах», — рассказал сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин.