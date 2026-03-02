Фейк: викарий патриарха Кирилла выступил против МАХ

Фейк

В соцсетях и телеграм-каналах активно распространилась видеозапись с председателем викарием Патриарха Кирилла Саввой. На кадрах видно, что священнослужитель активно выступает против госмесседжера.

Правда

На самом деле видео является дипфейком. Для его создания авторы взяли интервью Саввы от 6 июля 2025 года, где он рассуждал на различные темы. Он затронул ряд вопросов, в том числе гонения на УПЦ на Украине и отношение к миссии в Сети.

Сам священнослужитель заявил, что никогда не критиковал МАХ в интервью.

«В связи с уже не первым обращением от моих подписчиков по этому поводу сообщаю, что никаких видео по поводу мессенджера Мах я ни с кем не записывал», — подчеркнул он.

В фейковом видео Савва также якобы рассказал, что первый заместитель руководителя аппарата российского президента Сергей Кириенко не пользуется госмессенджером. Эти данные тоже — фейк. В беседе с «Ньюм ТАСС» Кириенко сообщал, что пользуется МАХ.

В феврале 2026 года Савва писал в телеграм-канале, что не планирует создавать альтернативную площадку в госмессенджере. Он создал дублирующий канал во «Вконтакте», но не критиковал МАХ. Официальных заявлений РПЦ против платформы тоже не было.