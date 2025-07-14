Фейк: в России могут заблокировать игры Genshin Impact и Honkai: Star Rail

Исследование Роскачества не приведет к блокировке игр Genshin Impact и Honkai

В интернете появилась информация о возможной блокировке в России популярных видеоигр Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Однако сведения оказались недостоверными.

Фейк

В интернете появилась информация, что центр цифровой экспертизы Роскачества запустил проверку компьютерных игр на скрытые манипуляции, позволяющие привлекать деньги игроков. Это, по мнению авторов некоторых материалов, может свидетельствовать о скором запрете игр Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

Правда

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала сообщения о блокировке игр фантазиями.

«Это просто исследование игровой сферы. Никаких полномочий по блокировке игр или иного контента у Роскачества нет», — подчеркнула она.

В пресс-релизе самой системы вообще не упоминались ни конкретные игры, ни возможность их запрета.

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