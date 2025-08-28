Фейк: в MAX встроят «Госуслуги» и загонят туда крупный бизнес

В Сети начали распространять информацию о том, что в MAX встроят «Госуслуги». После этого крупный бизнес якобы обяжут работать с клиентами только через мессенджер.

Фейк

В СМИ и Telegram-каналах распространяют информацию о том, что в мессенджер MAX встроят «Госуслуги», а потом начнут постепенно загонять туда крупный бизнес. В связи с этим «компании обяжут вести работу с клиентами только через MAX».

Правда

Данные о том, что в мессенджер встроят сервис «Госуслуги», соответствуют действительности: интеграцию уже почти завершили, и пользователи смогут получать одноразовые коды для входа в «Госуслуги» через MAX, что повысит удобство и безопасность доступа к порталу.

Однако сообщения о том, что компании обяжут работать с клиентами исключительно через новый мессенджер, стали искажением фактов. Министерство цифрового развития России, отвечая на официальный запрос Ura.ru, опровергло слухи о принудительном подключении бизнеса к MAX.

В ведомстве заявили, что разосланное 25 августа письмо крупным компаниям носит исключительно рекомендательный характер интегрировать корпоративные системы с чат-ботом в мессенджере, чтобы ускорить обработку документов, обеспечить передачу данных с согласия пользователя и юридически значимое подписание документов через сервис «Госключ». Обязательной интеграции или принуждения к использованию MAX в бизнесе нет.

Мессенджер действительно развивается и становится интегрированной частью цифровой экосистемы, в которую войдут «Госуслуги» и другие госуслуги, но информация о принуждении бизнеса работать исключительно через MAX необоснованная.

