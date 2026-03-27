Фейк: уголовные дела заведут на россиян за повторное использование VPN

В пабликах социальных сетей и ряде телеграм-каналов появилась информация, что с 1 апреля в России вступит в силу закон об уголовной ответственности за повторное использование VPN. Но никаких подобных нормативных актов ни правительство, ни Госдума не принимали.

Фейк

Правда

Действующее в России законодательство, которое касается VPN-сервисов, предусматривает только административную ответственность за рекламу этих средств обхода блокировок, а также за использование в неправомерных целях.

К примеру, поиск экстремистских материалов. Но даже за такое нарушение грозит только штраф до пяти тысяч рублей.

За рекламу VPN суммы больше: до 80 тысяч рублей — для физических лиц и до 500 тысяч рублей — для компаний. За повторное нарушение штрафы кратно увеличиваются.

Под уголовное дело использующие VPN-сервисы могут попасть только в случае, когда они распространяют запрещенные материалы или публично поддерживают экстремистскую или террористическую деятельность. Об этом в комментарии ТАСС заявил председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев.

По его словам, уголовная ответственность также грозит администраторам каналов с противоправным контентом, которые для своей работы используют VPN. Но наказание следует не за сам сервис, а за нарушение действующих законов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.