Фейк: сотовые операторы стали брать плату с момента начала гудков

В Сети распространились сообщения о том, что сотовые операторы якобы начали тарифицировать звонки с момента начала гудков или мелодии, а не с ответа абонента. Информация оказалась недостоверной.

Фейк

Операторы сотовой связи якобы стали брать плату за прослушивание гудков вызова и ожидания соединения, что максимально увеличило стоимость при междугородних вызовах и при обращениях в кол-центры. В распространившихся сообщениях утверждалось, что принцип начисления платы изменили в связи с сокращением продолжительности телефонных разговоров и массовым переходом пользователей на мессенджеры.

Правда

Информация оказалась ложной. Ее опровергли представители ведущих сотовых операторов.

«МТС не тарифицирует звонки до факта соединения. Мелодия вместо гудка или гудки при ожидания ответа не являются соединением. Также не тарифицируются вызовы на специальные сервисные номера и в экстренные службы, в том числе 112, контактный центр оператора», — заявил 360.ru руководитель группы PR-коммуникаций телеком-продуктов ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Шамиль Байгин.

В компании «Мегафон» заверили, что тарификация звонка также начинается только после установления соединения: когда абонент поднимает трубку или срабатывает автоответчик.

В пресс-службе сотового оператора T2 отметили, что тарифицируют звонки через три секунды после начала разговора, используя их как защитный интервал.

В Роскомнадзоре также опровергли ложные сообщения. В ведомстве подчеркнули, что прослушивание гудков и мелодий ожидания не подлежит оплате.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.