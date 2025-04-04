Фейк: Роскомнадзор будет следить за пользователями через роутеры

Сообщения о слежке за пользователями через роутеры опровергли

В интернете начали распространяться слухи, что Роскомнадзор обязал всех провайдеров собирать и передавать данные обо всех устройствах, выходящих в интернет. Так ли это — выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что новый приказ Роскомнадзора «Об утверждении порядка предоставления оператором связи информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в Интернете на территории РФ» позволит собирать информацию обо всех пользователях и при необходимости блокировать им выход в интернет на уровне оборудования. VPN при этом якобы перестанет быть конфиденциальным.

Правда

Само ведомство в комментарии ТАСС опровергло эти домыслы.

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что никто не собирается отслеживать пользователей. Сбор информации о сетевых адресах необходим, чтобы обновлять правила противодействия DDoS-атакам. Информация о личных устройствах пользователей для этого не нужна.

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