Фейк: патриарх Кирилл освятил серверное оборудование мессенджера MAX

Патриарх Кирилл не освящал оборудование для МАХ в Петербурге

Фейк

В Сети активно расходится информация о том, что патриарх Кирилл освятил серверное оборудование госмессенджера МАХ: окропил его святой водой и совершил молебен в машинном зале.

Правда

На самом деле, информация изначально выглядит как нечто неправдоподобное, так как никто из специалистов не позволил бы операций, в результате которых на техническое оборудование попала бы вода.

Также стоит отметить, что посты в интернете сопровождаются фотографией от 6 июня 2026 года, когда патриарх освятил место строительства Успенского храма в Калининграде.

Сначала пост появился в сатирическом телеграм-канале «Империя очень зла», в описании которого предупреждают: «Осторожно, возможен фейк и жесткая сатира. Написанное является художественным вымыслом, все совпадения случайны».

На сайте патриархии нет никаких новостей, которые рассказывали бы об освящении серверной мессенджера МАХ или каких-либо ЦОДов. Последние новости о молебнах на крупных объектах относятся к 2025–2026 годам.

МАХ регулярно подвергается нападкам ради дискредитации. Подача сатирического материала под видом реальной новости многими пабликами и телеграм-каналами тоже является частью кампании против национального мессенджера.

Таким образом, информация о том, что патриарх Кирилл освятил оборудование для мессенджера МАХ в Петербурге, является недостоверной.

