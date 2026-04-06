Фейк: мессенджер MAX нельзя отвязать от «Госуслуг» для смены верификации

Ряд телеграм-каналов распространил сообщения, что верифицированный через «Госуслуги» аккаунт в мессенджере MAX невозможно отвязать и вернуться к подтверждению входа через СМС. Авторы сослались на сообщение только одного пользователя и проигнорировали официальные способы верификации, не связанные с «Госуслугами».

Фейк

Аккаунт в мессенджере MAX после привязки к «Госуслугам» невозможно отвязать, а также открыть платформу через другие способы верификации.

Правда

Один из пользователей мессенджера MAX сообщил, что не смог отвязать от «Госуслуг» свой аккаунт, и призвал других владельцев профилей поставить дополнительный пароль. В комментариях автору сообщения дали советы, как изменить способ подтверждения входа в мессенджер, не используя данные «Госуслуг». Тем более что он предусмотрен и его выбирает сам пользователь.

Для подтверждения входа владелец аккаунта может выбрать код из СМС, из сообщения в мессенджере МAX, одноразовый код, сгенерированный специальным приложением с электронным ключом, биометрию или через «Госуслуги».

В браузере доступны все способы, кроме входа по коду из MAX.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.