Фейк: MAX станет обязателен для получения документов на электронную подпись

В интернете появилась информация, что MAX станет условием получения документов на электронную подпись. Однако на практике все оказалось не совсем так.

Фейк

РБК сообщил, что в России меняются правила работы с электронной подписью: теперь подписывать документы в приложении «Госключ» предлагают только через национальный мессенджер. По версии издания, это может означать, что вместо «Госключа» файлы придется отправлять в MAX.

Правда

Минцифры опровергло эту информацию. Оно разъяснило, что это коснется только одного сервиса, а все остальные продолжат работу в прежнем режиме. Не идет речи и о том, чтобы обязательно отправлять в MAX все документы.

«В тексте закона говорится об „использовании инфраструктуры“, это также могут быть уведомления о пришедших в „Госключ“ документах», — добавили в министерстве.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.