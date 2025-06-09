В современном мире нейросети становятся неотъемлемой частью жизни. Согласно информации, опубликованной Life.ru , к 2025 году эти технологии можно будет применять для самых разных целей: от создания текстов и перевода документов до подготовки учебных материалов и разработки меню.

ChatGPT от OpenAI — это мощный инструмент для работы с текстом. Он помогает генерировать идеи для социальных сетей, видео и учебных проектов, а также отвечать на вопросы. Общение с ним в текстовом формате делает его удобным помощником, написал «ФедералПресс».

Perplexity AI — поисковик, который быстро предоставляет ответы на запросы, указывая источники информации. Это полезно для студентов, которые пишут курсовые и дипломные работы, а также для всех, кто ищет проверенную информацию.

Grammarly — сервис для редактирования текстов на английском языке. Он проверяет грамматику, стиль и орфографию, предлагая улучшения для структуры предложений и понятности текста. Это особенно полезно для тех, кто хочет выглядеть убедительно перед зарубежной аудиторией.

Midjourney — инструмент для создания уникальных изображений по описанию. Он экономит время и силы, особенно для художников и дизайнеров, позволяя быстро создавать визуальный контент.

Kandinsky 3.1 — нейросеть для создания изображений по текстовым описаниям. Она названа в честь художника Василия Кандинского и поддерживает русский язык. Эта технология находит применение в дизайне, маркетинге, образовании и развлечениях.