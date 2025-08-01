«Это ждет всех нас». Мошенники придумали способ обхода маркировки звонков

Телефонные мошенники придумали способ обхода обязательной маркировки звонков мобильными операторами, которая появится в России с 1 сентября. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал эксперт в области технологии инновации, информационной безопасности Борис Косарев.

Он пояснил, что подменить саму маркировку телефонного номера мошенники пока не могут, но уже известны случаи, когда они подделывали названия различных учреждений, используя схожие слова и аббревиатуры, близкие по смыслу.

«Маркироваться начнут не только звонки от банков и государственных органов, а от всех хозяйствующих субъектов, включая индивидуальных предпринимателей и ООО. Мошенники начнут играть с названиями, массово регистрировать компании с похожими названиями, чтобы использовать похожую маркировку номера. К сожалению, это ждет всех нас», — заявил Косарев.

Эксперт добавил, что теперь нужно быть особенно внимательным при поднятии трубки. Если на номере написано «банк», то это действительно может быть реальная финансовая организация. Но если там слово похожее на «банк» то это явно обман.

Принятый Госдумой законопроект предусматривает несколько мер защиты от мошенников, первая из которых вступила в силу в пятницу, 1 августа. Теперь абоненты российских операторов связи могут самостоятельно отказаться от рекламных смс-рассылок в личном кабинете или мобильном приложении. Следующий шаг маркировка номеров и создание антифрод-платформы с образцами голосов злоумышленников.