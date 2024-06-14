«Это фишка». Путин предложил скорректировать документ о главных направлениях НТР

Президент России Владимир Путин подпишет указ о приоритетных направлениях научно-технологического развития (НТР) страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства сделал заявление по итогам заседания Совета по науке и образованию. Он предложил внести в документ упоминание об атомной энергетике.

«Это фишка, здесь у нас есть явные конкурентные преимущества», — сказал Путин.

По его словам, Россия в этой сфере является мировым лидером без «преувеличения и натяжек».

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что России необходимо выходить на новые рубежи для сохранения статуса космической державы.