Еще 45 тысяч домохозяйств в столичном регионе получили гигабитный интернет

С начала 2025 года около 45 тысяч домохозяйств получили доступ к гигабитному интернету по технологии GPON от МТС. Это как уже обжитые высотные дома, так и новостройки, в том числе по программе реновации, и частные владения.

При этом на новые жилые дома пришлось 57% подключений, а около 20% — на Московскую область, в частности в Домодедове, Красногорске и Ногинске.

«Благодаря нашему гигабитному интернету пользователи могут выходить в сеть на высоких скоростях с нескольких устройств одновременно без потери качества», — заявил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

При проводном подключении абоненты могут получить скорость до гигабита, а при подключении по Wi-Fi — до 500 мегабит в секунду; скорость у конкретного пользователя зависит от его оборудования. Общая протяженность оптоволоконной сети компании в столичном регионе превышает длину экватора и составляет около 50 тысяч километров.