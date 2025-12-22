Эксперт ВОЗ Демин подчеркнул важность стандартизации и повышения качества производства кварцевых ламп

Он отметил, что необходимо исключить «кустарщину» и самодеятельность в этой области. Старые лампы требовали тщательного проветривания помещений после их использования и полного отсутствия людей в пространстве во время работы.

Демин предложил рассматривать кварцевые лампы как медицинское оборудование, продавать их в специализированных магазинах и контролировать производство. По его мнению, разработчики должны создавать устройства, защищенные от неправильного применения. Это поможет сформировать ответственное отношение к использованию кварцевых ламп.