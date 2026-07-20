Эксперт Воронин предупредил о подмене QR-кодов при оплате
Аналитик назвал фишинговые страницы и наклейки главными рисками
Эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин сообщил, что мошенники могут подменять QR-коды и уводить пользователей на фишинговые страницы. Перед оплатой он посоветовал проверять получателя, сумму и назначение платежа, сообщает RT.
Оплата по QR-коду может быть опасной, если пользователь не проверяет, куда ведет ссылка и кому в итоге уходят деньги.
Воронин рассказал, что одна из самых распространенных схем связана с подменой ссылки. После сканирования человек может попасть не на официальный платежный экран, а на фишинговую страницу, похожую на сайт банка или сервиса.
В таком случае мошенники могут получить данные карты или провести перевод на сумму, которая отличается от ожидаемой. Еще один риск, по словам специалиста, связан с физической подменой QR-кода.
Воронин пояснил, что злоумышленники могут наклеивать свои коды поверх настоящих на парковках, в местах оплаты услуг, на квитанциях и объявлениях. Из-за этого деньги уходят не организации, а мошенникам.
Чтобы снизить риски, эксперт посоветовал внимательно проверять сумму, реквизиты получателя и назначение платежа перед подтверждением операции. Если QR-код ведет на подозрительную страницу или платеж уже ушел не туда, нужно сразу обратиться в службу поддержки банка и сообщить о возможном мошенничестве.