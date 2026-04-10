Эксперт СП «ОСОТ» Шкаредо рассказала, как ускорить развитие биоэкономики в России

Для успешного масштабирования биоэкономики в России необходимо решить ряд задач: улучшить инфраструктуру, усовершенствовать законодательство, привлечь инвестиции, обучить специалистов и укрепить научно-технологическую базу. Ключевым инструментом в этом процессе станет национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики», который начнется в 2026 году. Об этом написал «ФедералПресс» .

Исполнительный директор Союза переработчиков осадков сточных вод и органических отходов Виктория Шкаредо предложила начать с обновления нормативно-правовой базы. Важно найти баланс между жестким и мягким регулированием, чтобы не затормозить инновации и обеспечить безопасность.

Первым шагом может стать разработка ГОСТа «Экологически безопасная утилизация осадков сточных вод в рамках биоэкономики. Требования и методы контроля». Этот стандарт должен определить сферу действия, типы осадков сточных вод, ключевые понятия и показатели, которые позволят использовать осадки в качестве удобрений, рекультивантов и биотоплива.

В России ежегодно образуется около 3,5 млн тонн осадков сточных вод, но перерабатывается лишь 10–15% от этого объема. В странах ЕС этот показатель достигает 40–50%. Это огромный неиспользованный ресурс.

Следующий шаг — оценить существующие технологии и методы обработки осадков сточных вод для получения биопродукции. Например, можно рассмотреть компостирование с получением органических удобрений. Эта технология позволяет переработать до 70% органических компонентов осадка, снижая его массу на 30–40%.

Для реализации этих планов нужны значительные инвестиции. В рамках нацпроекта предусмотрено финансирование, но критически важно привлечь и частные инвестиции. Для апробации решений нужны пилотные площадки, например, водоканалы. Этот процесс включает несколько ключевых этапов: подготовку, выбор площадок, планирование экспериментов, проведение испытаний, анализ результатов и масштабирование.