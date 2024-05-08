Эксперт «Синергии» Пименов: запрет реалистичного оружия в играх вряд ли глобально на что-то повлияет | 360°

Технологии 08 мая 2024, 14:41 Эксперт «Синергии» Пименов: запрет реалистичного оружия в играх вряд ли глобально на что-то повлияет

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Корпорация Apple отказалась выпускать игры с реалистичными моделями оружия для Vision Pro, iPhone и Mac, поскольку это может спровоцировать людей на преступления. Глобально подобный запрет ни на что не повлияет, сообщил директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов «Свободной прессе».

По словам эксперта, реализм не уживается с игровой средой, где геймплей стараются сделать разнообразным и динамичным. К тому же стрельба из оружия в игре имеет крайне мало общего с реальными боевыми действиями.

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Пименов отметил, что сейчас нет никаких научных исследований, доказывающих негативное влияние подобных игр на геймеров.