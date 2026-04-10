Эксперт РКК Калери отметил, что для работы на РОС могут начать готовить космонавтов-ученых

На конференции в Институте космических исследований РАН представители Ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили ввести новую специализацию для космонавтов — ученых. Это позволит проводить более сложные исследования на борту будущей российской орбитальной станции (РОС), написал MK.RU .

Генеральный конструктор Владимир Соловьев и главный эксперт РКК Александр Калери считают, что на РОС будет больше места для науки и можно будет увеличить численность экипажа до четырех человек.

Главный эксперт РКК «Энергия» Александр Калери отметил, что сейчас на российском сегменте МКС ресурсы ограничены, а приоритеты отдаются обслуживанию станции. Однако на РОС мощность составит более 50 кВт, что позволит развернуть современную лабораторию.

Калери также отметил необходимость снижения требований по здоровью для космонавта-ученого. Это можно будет достичь совершенствованием транспортных средств для доставки ученых на орбиту и возвращения.

Заместитель по научно-исследовательской и испытательной работе командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Андрей Бабкин не во всем согласился с предложением из РКК «Энергия». Он подчеркнул, что в отряде космонавтов уже сейчас достаточно компетентных космонавтов, кандидатов наук, и расширенной классификации «космонавта-исследователя» для проведения экспериментов на борту вполне достаточно.