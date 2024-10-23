Эксперт по цифровой безопасности Сафонов: SpyNote может выполнять шпионские функции, взламывая устройства Android

Эксперт в области информационной безопасности Лука Сафонов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о хакерской программе SpyNote, которая позволяет взламывать Android-устройства.
С помощью данной программы, как пояснил специалист, злоумышленники получают доступ к соцсетям и используют их для дальнейшего распространения вредоносных программ. В некоторых случаях они могут получить доступ к банковским приложениям.
Сафонов призвал россиян не устанавливать приложения из сомнительных источников или присланных APK-файлов. Эксперт считает, что даже Google Play на сегодняшний день не гарантирует полной безопасности. Он порекомендовал россиянам использовать Rustore.
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