Эксперт по цифровой безопасности Сафонов: SpyNote может выполнять шпионские функции, взламывая устройства Android

Эксперт в области информационной безопасности Лука Сафонов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о хакерской программе SpyNote, которая позволяет взламывать Android-устройства.

С помощью данной программы, как пояснил специалист, злоумышленники получают доступ к соцсетям и используют их для дальнейшего распространения вредоносных программ. В некоторых случаях они могут получить доступ к банковским приложениям.

Сафонов призвал россиян не устанавливать приложения из сомнительных источников или присланных APK-файлов. Эксперт считает, что даже Google Play на сегодняшний день не гарантирует полной безопасности. Он порекомендовал россиянам использовать Rustore.