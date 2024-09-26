Эксперт по технологиям Горелкин назвал ограничение Google на создание аккаунтов для россиян осознанной дискриминацией

Google ввел ограничения на создание новых аккаунтов для граждан России, однако система СМС-подтверждения для уже зарегистрированных пользователей продолжает действовать, как сообщили в Минцифры РФ. Об этом сообщил «ФедералПресс» председатель правления РОЦИТ и зампред комитета Госудумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Министерство рекомендует всем пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также рассмотреть возможность перехода на альтернативные методы двухфакторной аутентификации или на использование российских платформ.
По словам эксперта, компания Google начала целенаправленную дискриминацию русскоязычных пользователей. Причины этого кроются не только в политике, но и в экономике: из-за американских санкций компании больше невыгодно работать на российском рынке.
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