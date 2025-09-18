Эксперт по паркингу Курдяев сообщил о помощи ИИ в выявлении водителей-нарушителей

Директор Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Михаил Курдяев отметил, что использование новейших нейросетевых технологий привело к снижению числа случаев, когда водители пытаются уклониться от оплаты парковки, снимая или скрывая автомобильные номера. Об этом сообщил « PRO город будущего ».

По словам эксперта, применение современных алгоритмов искусственного интеллекта позволило существенно повысить точность и оперативность контроля за использованием городского парковочного пространства.

Система основана на работе нейросети, которая фиксирует номер транспортного средства в момент его парковки и автоматически считывает государственные регистрационные знаки машин. Полученные данные сопоставляются с информацией о произведенной оплате парковки, что обеспечивает быстрое выявление нарушений, добавила радиостанция Sputnik.