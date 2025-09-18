Эксперт по паркингу Курдяев сообщил о помощи ИИ в выявлении водителей-нарушителей
Директор Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Михаил Курдяев отметил, что использование новейших нейросетевых технологий привело к снижению числа случаев, когда водители пытаются уклониться от оплаты парковки, снимая или скрывая автомобильные номера. Об этом сообщил «PRO город будущего».
По словам эксперта, применение современных алгоритмов искусственного интеллекта позволило существенно повысить точность и оперативность контроля за использованием городского парковочного пространства.
Система основана на работе нейросети, которая фиксирует номер транспортного средства в момент его парковки и автоматически считывает государственные регистрационные знаки машин. Полученные данные сопоставляются с информацией о произведенной оплате парковки, что обеспечивает быстрое выявление нарушений, добавила радиостанция Sputnik.