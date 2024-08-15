Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с ИА НСН назвал Telegram самым безопасным мессенджером с точки зрения хранения данных пользователей.

По словам эксперта, компании не имеют технической возможности передавать информацию из «секретных чатов».

«Взломы происходят в большей части по вине граждан, которые сами отдают свои данные», — пояснил Вакулин.

Специалисты не могут давать мессенджеру стопроцентную безопасность, однако на сегодняшний день не существует ни одной соцсети или мессенджера с более высокой гарантией, добавил он.

Сегодня мессенджеру исполнилось 11 лет. В российском рейтинге он занимает четвертое место по популярности.